Motorcoureur Collin Veijer (18) crasht na sterke start op Sachsenring, Bo Bendsneyder ook onderuit

,,Het was een domme val”, reageerde Veijer bij Ziggo Sport. ,,Ik ging te laat op de rem. Ik was ook wat nerveus, ik probeerde bij te blijven. Het was mooi dat ik de eerste twee rondjes met de grote jongens kon meerijden, maar het is nog niet realistisch dat ik dat al een hele race kan. Ik neem deze ervaring wel mee naar de volgende race, in Assen.” De TT van Assen is volgende week.