MotoGP-racer Iannone krijgt volgende maand duidelijkheid van CAS over schorsing

Kim wint PGA Champions­hip, Van Dam stelt teleur

11 oktober Kim Sei-young heeft met de zege op de PGA Championship haar eerste majortitel behaald. De 27-jarige golfster sloot het toernooi op de Aronimink Golf Club in Newton Square in de Verenigde Staten af met een ronde van 63 slagen, de laagste score ooit in de slotronde van het toernooi.