Moto2-coureur Bo Bendsneyder pakt punt in Oostenrijk

met videoBo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk 1 punt gepakt voor de WK-stand in de Moto2. Met zijn vijftiende plek eindigde de 23-jarige Rotterdammer net aan in de punten. Zonta van den Goorbergh werd achttiende. De race kende veel valpartijen. Negen coureurs haalden de finish niet.

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 62 punten, Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Japanner Ai Ogura neemt dankzij de zege in Oostenrijk de leidende positie over van Augusto Fernandez, die vijfde werd. Ogura bleef zijn teamgenoot Somkiat Chantra in Spielberg net aan voor en heeft nu 1 punt meer dan Fernandez.

De strijd om de titel in de Moto2 gaat over twee weken verder in San Marino.

Volledig scherm Bo Bendsneyder (links). © AFP

Bagnaia wint voor derde keer op rij

De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati startte als tweede in de race op de Red Bull Ring, maar haalde in de eerste ronde zijn van poleposition vertrokken landgenoot Enea Bastianini (Ducati) in. Bagnaia reed vervolgens zonder dralen naar zijn derde zege op rij. Hij won eind juni de TT van Assen en daarna de Britse grand Prix op Silverstone.

De Fransman Fabio Quartararo werkte zich op van de vijfde naar de tweede plaats. De wereldkampioen van Yamaha haalde drie ronden voor het einde met een verbluffende actie de Australiër Jack Miller (Ducati) in, die naar de derde plaats werd verwezen.

Bastianini haalde het einde van de race niet. Hij viel uit met een leeglopende voorband.

In het kampioenschap verstevigde Quartararo de leiding. Hij heeft 200 punten. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia), zesde in Oostenrijk, staat tweede met 168 punten. Bagnaia is derde met 156 punten.