Monsterzege hockeysters tegen Spanje

Aanvoerster Eva de Goede zette Oranje na een klein kwartier op voorsprong, door te scoren via een stick van een tegenstandster. Frédérique Matla zorgde amper 5 minuten later voor 2-0, na een snel uitgevoerde counter. Vlak voor rust was Lauren Stam uit een strafcorner goed voor de 3-0. Meteen na de hervatting was het opnieuw raak, nu benutte Caia van Maasakker een strafcorner.

Toch was het niet alleen maar positiviteit, meteen na afloop bij Oranje. ,,De eerste helft was niet goed genoeg”, zei Margot van Geffen bij de NOS. ,,Het was slordig, aanvankelijk was Spanje zelfs beter. Dat mag niet en daar hebben we het even over gehad. De tweede helft daarentegen was supergoed. Eigenlijk hebben we vandaag twee verschillende wedstrijden gespeeld.”