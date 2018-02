Mondiale boksbond voorkomt faillissement

De AIBA heeft afgesproken dat een groot deel van de lening wordt omgezet in een sponsorcontract. De resterende 2 miljoen dollar gaat de bond vanaf 2021 in termijnen terugbetalen. ,,Als we dit niet hadden geregeld, waren we mogelijk failliet verklaard'', zei Gafoer Rahimov, sinds kort de interim-voorzitter van de AIBA. Hij nam die taak over van Franco Falcinelli, die afgelopen week op het congres in Dubai zijn tijdelijke topfunctie neerlegde.