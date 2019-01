Milwaukee in vorm voor topper tegen Toronto

NBAMet alle vijf zijn basisspelers in de dubbele cijfers zag Milwaukee Bucks-coach Mike Budenholzer zijn team met duidelijke cijfers (144-112) winnen van zijn vorige werkgever Atlanta Hawks. Het was de eerste keer dat Budenholzer Atlanta trof na een dienstverband van vijf jaar, dat na het vorige seizoen in goed overleg werd beëindigd.