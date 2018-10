Milwaukee Brewers na winst in LA stap dichter bij World Series

Startend werper Jhoulys Chacin, die in vijf innings slechts drie honkslagen tegen kregen en zes man uitgooide, was de grote man bij de Brewers. De Nederlander Kenley Jansen, LA's closing pitcher die in wedstrijd twee in Milwaukee de 4-3 zege van de Dodgers veilig stelde, kwam dit keer niet in actie.

De Brewers zijn in de best of seven series nog twee zeges verwijderd van de World Series tegen de winnaar van de American League – Boston Red Sox of Houston Astros. De club is bezig aan een historisch goed seizoen. Slechts één keer eerder in de geschiedenis stonden de Brewers in de World Series. Dat was in 1982 toen met 4-3 werd verloren van de St. Louis Cardinals.