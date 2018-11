Miljoenenspektakel bij golfkraker Woods-Mickelson

Golflegendes Tiger Woods en Phil Mickelson maken zich op voor wat door velen al wordt betiteld als ‘de wedstrijd van het jaar’. In een eendaagse clash, zoals we die vooral uit de vechtsporten kennen, draait het om de show en duizelingwekkende bedragen. De winnaar morgen krijgt acht miljoen euro.

Door Pim Bijl



Met de neuzen haast tegen elkaar stonden Tiger Woods en Phil Mickelson dinsdag op de persconferentie tegenover elkaar, zoals pakweg Rico Verhoeven, Badr Hari of Conor McGregor dat altijd doen in aanloop naar een vechtwedstrijd. Maar na amper twee seconden sloeg de strakke blik van de golflegendes om in geproest. Ze konden hun lach bij de ‘staredown’ niet meer inhouden.

Volledig scherm Mickelson (links) en Woods (rechts) tijdens de bijzonder kort durende ‘staredown’. © AFP Even later ging het om keiharde knaken, want naast het hoge bedrag voor de winnaar zijn Woods (42) en Mickelson (48) van plan continu weddenschappen aan te gaan. Het geld dat ze daarmee ophalen wordt uiteindelijk aan goede doelen geschonken. De eerste van achttien holes is alvast 200.000 euro waard, zo werd tijdens de persconferentie bepaald toen de twee tegen elkaar aan het opbieden waren.

Woods en Mickelson, goed voor respectievelijk 14 en 5 majorzeges, zijn de beste golfers van hun generatie en waren zeker in het verleden grote rivalen. De laatste jaren kunnen ze veel beter met elkaar overweg, getuige het feit dat ze voor dit evenement gezamenlijk een bv hebben opgericht waar alle inkomsten naar toe vloeien.

Beiden beloven spektakel voor de kijkers. Zo stappen ze met microfoons om de baan op, waardoor iedereen zal horen wat zij en de caddy’s zeggen tijdens de wedstrijd. ,,Je hoort de plagerij, de vloeken, de strategie en de grappen. Dat wordt een unieke ervaring en is misschien wel de toekomst”, denkt Mickelson, die ook wijst op de manier waarop de show in beeld wordt gebracht. Zo zullen er veel technische foefjes worden uitgehaald, zoals drones die laag over de baan vliegen.

Alleen gasten kunnen de wedstrijd op Shadow Creek in Las Vegas bijwonen. Amerikaanse liefhebbers moeten omgerekend 18 euro neertellen voor een livestream. De organisatoren hopen dan ook op een groot commercieel succes voor ‘The Match’, die op de in de Verenigde Staten vrije dag na Thanksgiving wordt gehouden. In Nederland is de kraker die morgen om 20.00 uur Nederlandse tijd begint te zien achter de decoder op Ziggo Golf.