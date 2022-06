Mike Schloesser de beste van Europa: handboogschutter pakt EK-goud op compound

Dafne Schippers straalt weer, ondanks vijfde plek: ‘Het moet een keer gaan komen’

Dafne Schippers heeft op de FBK Games haar eerste “serieuze wedstrijd” gerend sinds de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio. Ze eindigde in Hengelo als vijfde in een magere tijd van 11,40. ,,Alles komt nog niet in één race terecht.”

