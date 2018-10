Mick Schumacher kampioen in Formule 3

Morgen is er nog één race te gaan, maar de 19-jarige Duitser is niet meer te achterhalen door de door Red Bull gesteunde Dan Ticktum.



Halverwege het seizoen leek het er totaal niet op dat Schumi junior zich nog zou mengen in de titelstrijd. De achterstand op Ticktum was zeer riant, maar na acht overwinningen waren de rollen plots omgedraaid..



Ticktum haalde na een zegereeks van Schumacher nog uit naar de Duitser. Op zijn instagrampagina schreef de Brit dat hij de snelheid van Schumacher erg opvallend vond en zei dat hij kansloos was voor de titel. ,,Mijn achternaam is helaas geen Schumacher." Red Bull tikte Ticktum hard op de vingers voor zijn uitspraken.



In het verleden wonnen ook coureurs als Esteban Ocon, Lando Norris en Lance Stroll de Europese Formule 3-titel. Max Verstappen werd in 2014 derde, achter Ocon en de Brit Tom Blomqvist. Vooral de negen uitvalbeurten deden Verstappen de das om, maar zijn spectaculaire overwinningen op Spa Francorchamps en met name de Norisring zorgden er voor dat de Limburger de overstap mocht maken naar de Formule 1. Hij tekende dat jaar bij Red Bull en reed in 2015 voor Toro Rosso.