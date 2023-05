Miami Heat en Los Angeles Lakers eerste finalisten in play-offs NBA

Miami Heat heeft de finale van de NBA-playoffs in de Eastern Conference bereikt. In het zesde duel met de New York Knicks won de Heat voor eigen publiek in het Kaseya Center met 96-92. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 4-2. In de Western Conference plaatste Log Angeles Lakers zich voor de finale ten koste van Golden State Warriors (4-2).

De Heat ging vrijwel het gehele duel aan de leiding, vooral dankzij Jimmy Butler, die voor 24 punten zorgde en acht rebounds pakte. Bam Adebayo maakte 23 punten voor de Heat met negen rebounds, Max Strus was goed voor 14 punten.

In de slotfase leken de Knicks, waar Jalen Brunson 41 punten maakte, nog voor een stunt te zorgen en een beslissende zevende wedstrijd uit het vuur te slepen. De ploeg uit New York kroop in de laatste minuut steeds iets dichterbij en verkleinde de achterstand zelfs even tot twee punten, maar konden toch niet doordrukken. Een paar vrije worpen van Butler en een gemiste driepunter van Quentin Grimes voor de Knicks bezegelden de winst voor Miami.

De Heat bereikten de finale van de Eastern Conference voor de derde keer in vier seizoenen. Miami is de eerste ploeg die als achtste geplaatst de finale bereikt sinds de Knicks dat deden in 1999. In de eindstrijd ontmoet Miami Heat de winnaar van de serie tussen Philadelphia 76ers en Boston Celtics. Die ontmoeting staat gelijk (3-3), beide teams gaan zondag in wedstrijd 7 uitmaken wie doorgaat naar de finale van de Eastern Conference.

Western Conference

In de Western Conference is Lakers de eerste finalist. Die ploeg won de zesde wedstrijd met 122-101. LeBron James kwam namens de ploeg uit LA tot 30 punten, 2 minder dan Stephen Curry van de Warriors. De Lakers nemen het in de eindstrijd van het westen op tegen Denver Nuggets.

,,Niet veel spelers van onze ploeg hebben in hun loopbaan een beslissend zevende duel gespeeld. Dus na de vijfde wedstrijd wist ik dat ik nu met veel agressie moest beginnen en erg efficiënt en strategisch moest spelen”, zei de 38-jarige James. De basketbalvedette mikt op zijn vijfde NBA-titel. In 2020 was hij de beste met de Lakers, in 2012 en 2013 met Miami Heat en in 2016 met Cleveland Cavaliers.

De winnaars van de de Western en Eastern Conference strijden om de titel in de NBA. De eindstrijd begint op 1 juni en duurt mogelijk tot en met 18 juni. Ook dan gaat het om best-of-seven.