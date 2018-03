Miami Heat bijna zeker van plek in play-offs

IOC-voorzitter Bach bezoekt Noord-Korea

29 maart Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is op bezoek in Noord-Korea. De Duitser had in januari al toegezegd te komen. De delegatie onder leiding van Bach blijft drie dagen in het doorgaans zo geïsoleerde land, met als doel om sport in Noord-Korea te ontwikkelen en de atleten daar voor te bereiden op deelname aan de Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking).