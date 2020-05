Memorabele avond voor jarige Alistair Overeem met zege én record

Het was alweer het derde UFC-evenement deze week in Jacksonville. Vannacht was het gevecht van Overeem de ‘main card’ en even leek het een bittere pil te worden voor de man die voor het eerst in de octagon stond sinds zijn stiefdochter werd ontvoerd en vermoord eind vorig jaar. Hij liep in de eerste ronde een flinke hoofdwond op, ging neer en leek op weg naar de slachtbank, maar Overeem herpakte zich knap in het tweede bedrijf met een hoge trap en een paar slagen en won uiteindelijk op technische knock-out van de Amerikaan Harris.

Het was voor Overeem op meerdere manieren een memorabele avond. De Nederlander werd in de nacht na zijn gevecht veertig jaar én hij vestigde zich in de geschiedenisboeken naast Oleinik met overwinningen in MMA-gevechten in vier verschillende decennia (’90, ’00, ’10 en ’20). Voor Overeem tellen nu nog twee dingen, een laatste gooi naar een wereldtitel en een goede afsluiting van zijn carrière. Dat zei hij na afloop voor de camera van de UFC. ,,Ik wil nog een poging doen voor een wereldtitel en ik wil mijn carrière goed afsliten. Ik ben veertig en ga officieel de laatste fase van mijn carrière in. Daarin gaat het ook om genieten. En dat heb ik vandaag gedaan, ik kreeg er energie van.”



De UFC sprak via baas Dana White zijn tevredenheid uit over de eerste week van de sport in coronatijden, drie avonden lang zonder publiek in Florida. White wil een voorbeeld stellen voor andere sporten in Amerika en zegt zijn documenten over de UFC-aanpak te hebben gedeeld.