Megadeal van 228 miljoen dollar: NBA-ster Antetokounmpo verlengt contract

De superdeal is 228 miljoen dollar waard, omgerekend ruim 187 miljoen euro, meldde de Amerikaans kabeltelevisienetwerk ESPN. Het verlengde contract gaat in na komend seizoen, dat op 22 december begint.

,,Ik ben gezegend dat ik ook de volgende 5 jaar deel uitmaak van Milwaukee Bucks. Laten we er mooie jaren van maken, jaren die ertoe doen”, aldus de in Athene geboren Antetokounmpo, die in het afgelopen reguliere seizoen 29,5 punten gemiddeld per wedstrijd maakte en met de Bucks de halve finales haalde van de NBA. Daarin was Miami Heat te sterk.