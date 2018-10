Mayweather: Gevecht met Khabib komt er zeker

Eerder verscheen al een filmpje op internet van Nurmagomedov aan de zijde van Leonard Ellerbe, directeur van de vennootschap Mayweather Productions. De Rus uit Dagestan sprak toen klare taal: ,,Let’s go Floyd, we moeten vechten’', zei Nurmagoedov. ,,50-0 tegen 27-0, twee mannen die nog nooit hebben verloren. Waarom niet? Ik ben de koning. Floyd kon McGregor niet op de knieën krijgen, mij lukte dat wel gemakkelijk.''



Kort na zijn bokspensioen in 2017 klom Mayweather in de boksring met Conor McGregor. Een erg lucratief gevecht. De clash tegen Nurmagomedov zou de Amerikaan naar eigen zeggen nog meer geld opleveren. ,,Een gevecht met Khabib zou me mogelijk 200 miljoen dollar opleveren.''



Zowel Mayweather (boksen, 50-0) als Nurmagomedov (kooivechten, 27-0) zijn nog ongeslagen in hun sport.