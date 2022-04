Maurits Hendriks leidde Nederland naar de top, maar tegen welke prijs? ‘Natuurlijk moet er een alarmbel afgaan’

Mijlpaal voor LeBron James in NBA: ‘De eerste. De enige. De koning’

LeBron James heeft weer een mijlpaal bereikt in de NBA. De 37-jarige vedette van Los Angeles Lakers gaf in de verloren uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (140-111) zijn 10.000ste assist in de Amerikaanse topcompetitie. James is de enige basketballer die qua punten, rebounds én assists de grens van 10.000 heeft geslecht.

