Maud Megens leidt polosters langs Australië

De Haan vervangt Hiddink in jury Sportgala

14:35 Foppe de Haan gaat zitting nemen in de de vakjury die bepaalt welke Nederlandse sporters in aanmerking komen voor de prijzen op het jaarlijkse Sportgala in december. De oud-trainer van Heerenveen vervangt Guus Hiddink in de zogeheten coach-zetel, meldt sportkoepel NOC*NSF.