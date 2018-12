Matchwinnaar Van der Weerden euforisch: Dit was genieten!

,,Dit was echt genieten, wat een wedstrijd. Het Indiase publiek zweepte ons op. Het was heerlijk om op dit veld te staan”, zei Van der Weerden die tien minuten voor het einde Oranje naar de halve finale pushte. De meer dan 15.000 uitzinnige Indiase supporters op de tribune van het Kalinga Stadion in Bhubaneswar maakten veel indruk op Van der Weerden. ,,Het was een gekkenhuis. Hiervoor sta je op het hockeyveld.” Toch zag de strafcornerspecialist dat Nederland het moeilijk had tegen de vlugge en onvoorspelbare Indiase hockeyers. ,,We kregen maar geen grip. Het ging echt op en neer. We hebben uiteindelijk strijdend de overwinning eruit gesleept.”

Van der Weerden staat zaterdag met Oranje in de halve finale tegenover wereldkampioen Australië. Het is een kopie van de WK-finale van vier jaar geleden. In Den Haag walsten de Australische hockeyers toen over Nederland heen: 6-1. ,,We hebben het wel over twee totaal verschillende teams. In vier jaar is veel veranderd. Het is een nieuwe wedstrijd en we zien wel wat er gaat gebeuren.”