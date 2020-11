Martín wint Moto2 in Valencia, Bendsneyder achtste

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft met de achtste plaats in de Grote Prijs van Valencia zijn beste resultaat van het seizoen in de Moto2 behaald. De 21-jarige Rotterdammer, die na dit seizoen moet vertrekken bij het raceteam van Roelof Waninge, startte als negende en wist zich een plek te verbeteren. De zege ging naar de Spanjaard Jorge Martín.

Marco Bezzecchi pakte vroeg in de race de leiding op het Circuit Ricardo Tormo, maar de Italiaan stond die in de slotronde af aan zijn landgenoot Fabio di Giannantonio. Die ging echter vlak daarna onderuit. In het laatste deel werd Bezzecchi aan kop voorbijgestoken door Martín en Héctor Garzó, waarbij Martín zijn landgenoot op de finish maar nipt voorbleef. Voor Bezzecchi resteerde de derde plek.

Enea Bastianini, de leider in het wereldkampioenschap, eindigde als zesde. Met nog één race te gaan is de strijd in het wereldkampioenschap nog niet beslist. Bastianini is op 194 punten gekomen. De Italiaan liep uit op Sam Lowes. De Britse nummer 2 in het WK finishte pas als veertiende en heeft 180 punten. Luca Marini, die als vijfde eindigde in de race, staat derde met 176 punten.

Bendsneyder pakte vorige week op hetzelfde circuit tijdens de Grote Prijs van Europa WK-punten door als veertiende te eindigen. In de eerste race van het seizoen in Qatar was de coureur van NTS RW Racing als elfde geëindigd. Hij heeft nu 15 punten.