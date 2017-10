Márquez ruikt vierde wereldtitel in MotoGP

AD-journalist Thijs Zonneveld in de race voor NS-pu­blieks­prijs

10:47 AD-journalist Thijs Zonneveld is met zijn boek Mijn Gevecht genomineerd voor de NS-publieksprijs. Mijn Gevecht is het autobiografische relaas van oud-renner Thomas Dekker en geeft een uniek inkijkje in de mores binnen het wielerpeloton aan het begin van deze eeuw. Belangrijke thema’s in het boek zijn doping, drank en vrouwen.