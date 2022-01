Márquez mag drie maanden na val weer op de motor

Fransman Sébastien Loeb wint Dakar-etap­pe: ‘Werd een strijd tussen twee echte rallyrij­ders’

De Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) heeft de tweede etappe van de Dakar Rally gewonnen bij de auto’s. In een proef over 338 kilometer tussen Ha’il en Al Qaisumah in Saudi-Arabië hield hij de Qatarese klassementsleider Nasser Al-Attiyah (Toyota) 3 minuten en 28 seconden achter zich. Loeb was al tweede en verkleinde zijn achterstand op Al-Attiyah tot iets meer dan 9 minuten.

