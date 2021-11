Mark Meijer stopt als technisch directeur van KNGU: ‘De turnsport komt uit grootste crisis in zijn bestaan’

Mark Meijer stopt als technisch directeur van de KNGU. Hij legt zijn taken per 1 februari van volgend jaar neer. Meijer trad bij de Gymnastiekunie in 2018 in dienst en maakte roerige tijden mee. ,,De turnsport komt uit de grootste crisis in zijn bestaan", stelt hij bij de bekendmaking van zijn aanstaande vertrek. Zijn opvolger is nog niet bekend.

,,In deze heftige periode hebben wij vanuit de bond maximale verantwoordelijkheid willen nemen. Open en transparant. Dit kun je niet alleen, dat doe je samen. In mijn rol als technisch directeur ben ik daarom het team van mensen dat hierbij betrokken is geweest, bijzonder dankbaar", vervolgt Meijer, waarbij hij doelt op de meerdere misstanden die in 2020 binnen de turnsport aan het licht kwamen.

De KNGU is na alle wantoestanden in de turnsport volgens Meijer een nieuwe koers ingeslagen en werkt aan een noodzakelijke cultuurverandering. ,,Dat vroeg om harde keuzes en het nemen van lastige beslissingen. Dat is gebeurd”, aldus Meijer. ,,Voor de fase die nu aanbreekt is wat mij betreft iemand anders nodig. Een ander persoon, die met de coaches op technisch vlak vervolgstappen kan zetten.”

Binnen de KNGU is er begrip voor het besluit van Meijer, zo laat directeur Marieke van der Plas weten. ,,Binnen de organisatie en daarbuiten is respect en waardering voor de rol die Mark in deze zeer moeilijke tijd op zich heeft genomen en dat is volledig terecht. Naast de zorg voor zijn staf en selectie heeft Mark altijd het belang van de sport voorop gezet en daarmee ook de geloofwaardigheid van het topsportprogramma. De wijze waarop Mark zijn besluit heeft toegelicht is daarvan het bewijs. De KNGU is hem veel dank verschuldigd.”

