Marijne gaat hockeysters India trainen

Marijne tekende in september vorig jaar een contract als bondscoach van de hockeysters van India. Drie maanden later verving hij Roelant Oltmans als bondscoach van de mannenploeg. Onder zijn leiding werd India derde in de Hockey World League.



Marijne wil de vrouwenploeg van India nu zo goed als mogelijk voorbereiden op de Spelen van 2020 in Tokio. De oud-hockeyer van Den Bosch werd in september 2015 ontslagen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Hij werd opgevolgd door Alyson Annan.