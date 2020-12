Marianne Vos slaat meteen weer toe bij rentree

Marianne Vos heeft in Essen de Ethias Cross op haar naam geschreven. Het was voor Vos de eerste wedstrijd van het seizoen, omdat ze er lange tijd uit lag door een liesblessure. De Franse Perrine Clauzel werd vanmiddag tweede, Vos’ landgenote Inge van der Heijden finishte als derde.

Vos moest begin dit jaar haar veldritseizoen voortijdig beëindigen nadat ze had besloten zich operatief te laten helpen aan liesklachten. Gisteren meldde bondscoach Gerben de Knegt dat hij de zevenvoudig wereldkampioene in zijn selectie voor de cross van zondag in Dendermonde heeft opgenomen. Aan de wereldbekerwedstrijd van Dendermonde neemt Nederland deel met elf mannen en dertien vrouwen.

Volledig scherm Marianne Vos. © Cor Vos

Vos startte vanmiddag vanaf de derde startrij en had een ronde nodig om zich bij de koplopers in de wedstrijd te voegen. In de derde van vijf ronden viel daar Yara Kastelijn weg, omdat haar ketting was vastgelopen. Vos nam daarop met de Hongaarse Kata Blanka Vas een kleine voorsprong. In de vierde ronde liet de zevenvoudig wereldkampioene veldrijden de Hongaarse achter en reed onbedreigd naar de zege.

Vos begon haar seizoen in het veld vorig jaar ook in Essen waar ze de cross, waar een aantal toppers ontbrak, meteen won. Ook dit jaar ontbraken toppers als Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Denise Betsema.

Diep gaan

,,Ik heb wel diep moeten gaan”, zei Vos ondanks haar afgetekende overwinning. ,,Ik had een beetje geluk dat ik meteen kon opschuiven naar de zevende plek en de eerste rensters in het vizier kon houden. Ik ben niet in paniek geraakt en heb geprobeerd mijn eigen wedstrijd te rijden. Ik weet inmiddels wel hoe ik bij de eerste cross van achteren moet komen en ben rustig gebleven.”

De ervaren wielrenster zag halverwege de wedstrijd concurrente Kastelijn wegvallen. ,,Daardoor veranderde de wedstrijd wel”, zei Vos. ,,Zij reed heel goed en zat goed in de wedstrijd. Ik zag ook dat zij nog wat overhad.”