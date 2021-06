Marhinde Verkerk volgt advies Ron Vlaar op: ‘Neem afscheid op het WK’

Voor judoka Marhinde Verkerk (35) is het vrijdag haar laatste dag als topsporter. De wereldkampioene van 2009 (tot 78 kilogram), die deelname aan de Spelen misliep, verheugt zich op een nieuw hoofdstuk in haar leven. Op advies van onder anderen oud-voetballer Ron Vlaar zwaait Verkerk af op de WK in Boedapest.

Na het mislopen van een olympisch ticket had Verkerk er vanaf half april even helemaal geen zin meer in. Waar deed ze het immers allemaal nog voor? Ze hield het judopak enkele weken in de kast hangen en genoot van alles wat het leven nog meer te bieden heeft.

,,Ik heb me even lekker laten gaan en alles gegeten wat ik maar wilde, op de gekste momenten van de dag”, zei Verkerk met een lach. ,,De WK hoefden voor mij echt niet meer. Maar op een bepaald moment ben ik toch maar weer gaan trainen, al was de eerste training verschrikkelijk; ik ging helemaal van mijn ‘stokkie’. ‘Ik wil dit niet meer’, dacht ik. Het vuur was helemaal weg, terwijl mijn trainingsmaatje Juul Franssen helemaal gefocust is op de Spelen.”

Ze wisselde erover van gedachten met bekenden, onder meer bij haar fysieke trainer Hans Kroon. ,,Daar spreek ik ook regelmatig met Ron Vlaar, met wie ik een goede band heb, en hij heeft me nadrukkelijk geadviseerd om toch afscheid te nemen op de WK. Hij moest zelf stoppen door blessureleed en zei dat het een voorrecht is om op de WK afscheid te kunnen nemen.”

Volledig scherm Ron Vlaar snijdt Lionel Messi de pas af tijdens de halve finale van het WK van 2014 tussen Nederland en Argentinië. © AFP

En dus reisde Verkerk onlangs naar Boedapest, waar ze na 2009 haar tweede wereldtitel kan veroveren. ,,Voor mij is het doel om het goed af te sluiten en te genieten. Een WK-medaille kan de pijn van het mislopen van de Spelen niet verzachten; dat is niet waarvoor ik nog vier jaar doorging”, aldus de Rotterdamse, die twaalf jaar geleden in een uitverkocht Ahoy opzien baarde met de wereldtitel.

Quote Ik heb het maximale van mijn lijf gevraagd en mijn lichaam wil niet meer Marhinde Verkerk

,,Het mislopen van Tokio zal voor altijd een teleurstelling blijven, maar daarmee is mijn carrière niet mislukt. De cyclus is rond, ik ben 35 jaar en het is tijd voor wat anders. Ik heb het maximale van mijn lijf gevraagd en mijn lichaam wil niet meer. Ik heb slijtage in mijn schouders, rug en knieën.”

De afgelopen jaren was Verkerk naast haar loopbaan al werkzaam als interieurarchitect en dat is ook haar passie. ,,Daar ga ik mee door en ik wil ook iets in de sport gaan doen. Verder kijk ik ernaar uit dingen te gaan doen waarvoor ik nooit de tijd had, zoals een fotografiecursus, danslessen of Spaans leren”, aldus Verkerk.

,,Of naar mooie landen gaan en dan eindelijk eens wat meer zien dan alleen de sporthal en het hotel. Maar het lijkt me ook heerlijk om eens lekker op een festivalletje te staan en helemaal los te kunnen gaan, zonder dat ik aan mijn benen of voorbereiding op de WK hoef te denken.”

Volledig scherm Marhinde Verkerk © ANP