Marcel Hirscher pakt ook op reuzenslalom World Cup

Hirscher verzekerde zich met zijn tweede plaats in Bansko wel van de wereldbeker op de reuzenslalom. Met nog twee wedstrijden te gaan is Hirscher niet meer te achterhalen. Het was zijn zesde World Cup op de reuzenslalom, waarmee hij de Zweedse legende tot op twee Wereldbekers naderde. Ted Ligety en Vreni Schneider hebben er vijf kristallen bokalen achter hun naam. Het is al de negentiende kristallen trofee in totaal voor Hirscher, die daarmee Stenmark evenaarde. Lindsey Vonn, die onlangs stopte, heeft er twintig gewonnen.



Vorige week won Hirscher al de World Cup op de slalom. Hirscher is net als Mikaela Shiffrin ook hard op weg om ook de algemene wereldbeker weer te winnen, voor de achtste keer op rij.