Mannen van Bloemendaal winnen Euro Hockey League, Den Bosch bij de vrouwen het sterkst

Pau Cunill gaf de Spanjaarden na 10 minuten nog hoop met een rake sleeppush uit een strafcorner, hoewel de 2-1 nauwelijks te zien was door een plotseling losgebarsten sneeuwbui.



Via Florian Fuchs en nogmaals Thierry Brinkman liep Bloemendaal in het tweede en derde kwart verder uit. Brinkman profiteerde van een manmeersituatie in een wat grimmige fase van het duel. Hij nam in vrije positie de bal aan en werkte die kundig onder de Spaanse doelman door in de goal. Tim Swaen maakte er in het vierde kwart 5-1 van via een benutte strafbal.