Malestein maakt transfer van Bietigheim naar Boedapest

Heat ‘angstge­gner’ voor Giannis en co

9:15 Milwaukee Bucks verliest zelden, maar Miami Heat blijkt een ‘angstgegner' te zijn voor Giannis Antetokounmpo en diens teamgenoten. De best presterende ploeg van de NBA moest het voor de tweede keer dit seizoen afleggen tegen de Heat: 105-89. Aan het begin van de competitie had de ploeg uit Miami in Milwaukee al met 131-126 gewonnen.