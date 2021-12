MacNeil pakt wereldrecord 50 meter rugslag af van Toussaint

Toussaint kwam in november 2020 tot 25,60 en daar zat MacNeil dus ver onder. Haar landgenote Kylie Masse bleef er met 25,62 net boven. Zelf haalde Toussaint de eindstrijd in Abu Dhabi niet. Na een lang seizoen was de pijp leeg.

Maaike de Waard (25,99) werd in de finale vijfde. ,,Ik kan niet meer dan tevreden zijn en ben blij met mijn eigen race. Je gaat voor een medaille en zwemt dan voor de tweede keer onder de 26 seconden”, aldus De Waard.

Pijnenburg naar finale koningsnummer

Zwemmer Stan Pijnenburg heeft zich maandag geplaatst voor de finale van het koningsnummer bij de WK kortebaan, de 100 meter vrije slag. Pijnenburg tikte in de Etihad Arena van Abu Dhabi na 46,60 seconden aan en noteerde daarmee de zevende tijd. ,,Dit was de beste race van de week”, stelde Pijnenburg. ,,Ik wist dat er een stap bij moest ten opzichte van de series. Mijn tactiek was hetzelfde als bij de EK op de 200 meter vrije slag. Ik ging heel snel weg, dan moeten ze me maar komen halen.”

Arno Kamminga ging als gedeeld zevende door naar de finale van de 50 meter schoolslag (26,21). De Turk Huseyin Sakci won de eerste halve finale, maar werd gediskwalificeerd waardoor Kamminga geen swim-off hoefde af te werken met de Oostenrijker Bernhard Reitshammer.

Nog een finale voor Kromowidjojo

Ook Ranomi Kromowidjojo mag dinsdag op de slotdag van het toernooi terugkeren voor een finale. Met 23,54 kwalificeerde de wereldkampioene 50 vlinder zich als derde voor de finale van de 50 meter vrije slag. ,,Een prima race. Op naar morgen. Dan gaan we echt gas geven”, aldus ‘Kromo’. Kim Busch (24,43) werd als nummer vijftien uitgeschakeld.

Tessa Giele haalde de eindstrijd op de 100 meter vlinderslag niet. Met 56,88 werd ze gedeeld twaalfde. Het was voor Giele wel goede dag, want in de series scherpte ze haar pr al aan tot 57,24. ,,Ik wilde die ‘56’ halen. Dat is gelukt.”

Wereldtitels

Nyls Korstanje is de nummer zes van de wereld op de 50 meter vlinderslag. Hij deed 22,39 over de finale, 0,04 boven zijn Nederlands record dat hij eind oktober in Amsterdam zwom. ,,Het was een prima race. De snelste tot nu toe en twee plaatsen beter dan in de series. Het onderlinge verschil was niet groot”, zei Korstanje. De wereldtitel ging met 21.93 naar de 41-jarige Braziliaan Nicholas Santos.

De Japanner Daiya Seto ging voor de vijfde keer met het goud op de 400 meter wisselslag aan de haal. Het zilver ging naar de Rus Ilja Borodin in een juniorenwereldrecord. Rusland en de Verenigde Staten deelden het goud op de 4x50 meter wisselslag bij de mannen in een kampioenschapsrecord.

Marrit Steenbergen zwom ’s ochtends in de series de tiende tijd op de 200 meter wisselslag. Met 2.08,74 kwam ze 0,14 tekort voor een plek in de finale, die later op de dag gewonnen werd door de Canadese Sydney Pickrem. De Chinese Yiting Yu werd tweede in een wereldrecord voor junioren. Haar landgenote Qianting Tang won de 100 meter schoolslag in een Aziatisch record.

Tot besluit van de vijfde zwemdag in de Verenigde Arabische Emiraten was er maandag bijna nog een Canadees wereldrecord. Het scheelde 0,11 op de vrouwen 4x200 meter vrije slag. De mondiale toptijd is sinds de WK van Doha 2014 in Nederlandse handen. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en Sharon van Rouwendaal zwommen zeven jaar geleden samen 7.32,85 minuten.