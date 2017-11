Maaseik te sterk voor volleyballers Lycurgus

Rusland wil uitlevering do­ping­klok­ken­lui­der Rodsjenkov

11:49 Rusland wil dat de Verenigde Staten Grigori Rodsjenkov uitleveren. Hij is de voormalig directeur van de dopinglaboratoria in Moskou en Sotsji en de klokkenluider in het omvangrijke dopingschandaal dat de Russische sport nog altijd in zijn greep heeft.