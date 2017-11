Maaseik schakelt volleyballers Lycurgus uit

Tessie Savelkouls in halve finale WK open klasse onderuit

18:38 Judoka Tessie Savelkouls is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WK in de open klasse. In Marrakech was de 26-jarige Larisa Ceric uit Bosnië en Herzegovina te sterk voor de Nijmeegse, die tegen drie tijdstraffen aan liep.