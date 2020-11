Maarten van der Weijden gaat thuis triatlon doen tegen kanker

Luiten zakt weg uit top tien in Zuid-Afri­ka

27 november Joost Luiten is op de tweede dag van het Alfred Dunhill Championship in het Zuid-Afrikaanse Malelane weggevallen uit de top tien. Hij viel met een ronde van 72 terug naar de 21e plaats. Dat was wel voldoende om zich te kwalificeren voor de twee slotrondes in het weekeinde.