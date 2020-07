Luiten ziet uit vrees voor corona af van major US PGA

,,Het US PGA Championship is een major en zo'n toptoernooi wil je natuurlijk altijd heel graag spelen. Maar na lang wikken en wegen heb ik besloten niet naar Amerika te gaan", schrijft Luiten op zijn website. ,,Het aantal coronabesmettingen loopt nog steeds snel op in Californië en ik zou voor het toernooi twee weken in quarantaine moeten in de VS. De vraag is hoe je kunt presteren in een major als je eerst veertien dagen in een hotel moet blijven. Daarnaast denk ik natuurlijk ook aan mijn gezondheid en, dat zeker ook, aan de gezondheid van de mensen om me heen. Je wilt als je weer naar Nederland terugkomt niet het risico nemen om anderen te besmetten."