Luiten zet deur naar KLM Open op een kier

De kans bestaat dat Joost Luiten over drie weken toch kan meespelen op de KLM Open. Dat maakte de tweevoudig winnaar donderdag bekend tijdens een bijeenkomst op The Dutch in Spijk.

Door Ralph Blijlevens

Luiten werd een kleine maand geopeerd aan zijn pols, waarbij een verdikking van het bot werd verwijderd. Eerder zei hij dat de revalidatie 'maanden' zou duren. Afgelopen dinsdag werd het gips verwijderd, een dag later stond Luiten alweer te putten en te chippen op The Dutch. ,,Ik heb geen pijn, maar de pols voelt nog erg stijf na vier weken gips'', aldus Luiten, die zich alsnog heeft ingeschreven voor de KLM Open. ,,Ik kan niet zeggen of ik het ga halen, maar ik zal er alles aan doen. De donderdag voordat het toernooi begint, neem ik een besluit. Samen met de chirurg die mij geopeerd heeft. Alles moet dan kloppen, de kracht en souplesse moet aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan doe ik definitief niet mee.''

Volgens Luiten is het een kwestie van afwachten hoe het herstel de komende weken zal plaatsvinden. ,,Ik kan daar niets over zeggen. Dit toernooi is heel belangrijk voor mij, maar niet het allerbelangrijkste. Ik wil nog jaren professioneel kunnen golfen.''