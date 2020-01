Luiten zakt weg naar achterhoede in Dubai

Een week eerder werd Luiten 42e bij zijn seizoensstart in Abu Dhabi.



Luiten ging de eerste twee dagen in Dubai rond in 72 slagen. Zaterdag had hij er 73 nodig, door drie birdies, twee bogeys en één dubbele bogey. Een dag later moest Luiten maar liefst zes bogeys en één dubbele invullen op zijn scorekaart. Hij kon daar slechts één birdie tegenover zetten.



De Australiër Lucas Herbert pakte de winst. Hij had daar wel een play-off voor nodig tegen Christiaan Bezuidenhout uit Zuid-Afrika, die ook op 279 slagen was geëindigd. Op de tweede hole van de play-off wist Herbert het verschil te maken. De 42-jarige Australiër boekte zijn eerste overwinning op de Europese Tour.