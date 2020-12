Luiten zakt weg in Sun City na fouten op laatste holes

EK Windsurfen De Geus start hoopvol op EK, Badloe kent stroef begin

24 november Lilian de Geus is voor de Portugese kust van Vilamoura hoopvol begonnen aan de EK in de olympische RS:X-klasse. De titelverdedigster sloot de eerste wedstrijddag af op de derde plaats in het klassement. Ze eindigde in de drie dagraces als zesde, eerste en vijfde. De Geus, ook regerend wereldkampioene, heeft een achterstand van 4 punten op leidster Charline Picon uit Frankrijk.