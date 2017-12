Luiten voor achtste keer op rij golfer van het jaar

LIVE: Price besluit roerig avondje in Ally Pally

23:29 Vanavond begint het WK darts. En meteen komt titelfavoriet Michael van Gerwen in de eerste ronde in actie. Tegenstander is zijn landgenoot Christian Kist. Eerste ronde WK LIVE: Price (Wal, 16) - Evetts (Eng) 0-0 in legs (1-0 in sets) (best of 5 sets) Afgelopen Van Gerwen (Ned, 1) - Kist (Ned) 3-1 Beaton (Eng, 25) - O'Connor (Ier) 3-1 Wilson (Eng, 32) - Ratajski (Pol) 3-1