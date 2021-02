Luiten sluit Saudi International af met goede score

Krijgt Heemskerk toch olympische herkansing na gelijk in tuchtzaak?

26 januari De tuchtcommissie van de Nederlandse zwembond (KNZB) heeft Femke Heemskerk in het gelijk gesteld. De 33-jarige Zuid-Hollandse moest in december in Rotterdam de olympische kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief had getest op het coronavirus. Heemskerk raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Valerie van Roon.