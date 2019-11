Luiten redt toernooi Dubai met eagle

Luiten begon zijn vierde ronde goed met drie birdies na zeven holes, maar toen begon zijn spel te haperen. De geboren Bleiswijker noteerde vijf bogeys in negen holes. De eagle op de laatste hole was dan ook zeer welkom.

De Spanjaard Jon Rahm was de beste in Dubai. De nummer vijf van de wereld legde de laatste ronde af in 68 slagen (-4) en kwam daarmee uit op een totaal van 269, negentien slagen onder par een exact één minder dan de Engelsman Tommy Fleetwood, die met een slotronde van 65 (-7) nog gevaarlijk dichtbij kwam.



Rahm verdiende de grootste geldprijs ooit in het golf; hij verdiende als toernooiwinnaar een winstbonus van 2,7 miljoen euro en ving als eindwinnaar van het jaarklassement van de Europese Tour (de zogeheten Race to Dubai) nog eens 1,8 miljoen euro extra.



Luiten eindigde als 25e in de Race to Dubai. Dat was niet zijn doel, hij wilde top 20 eindigen. 2014 blijft daarmee zijn beste jaar, toen hij als elfde eindigde. De golfer deed al voor de tiende keer mee in de finale in Dubai.