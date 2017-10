Luiten grijpt net naast eerste seizoenszege

De winnaar van de Masters en nummer elf van de wereldranglijst bleef de Nederlander één slag voor op de boomrijke baan van Sotogrande.



Luiten zorgde wel voor een spannende ontknoping in het toernooi van de Europese Tour, dat ook wordt georganiseerd door Garcia. De Spanjaard begon de vierde en laatste ronde met twee slagen voorsprong, maar kwam niet van de Nederlander af, die op de vijftiende hole met zijn vijfde birdie op gelijke hoogte kwam. Maar met een bogey op de zestiende gaf hij Garcia alsnog de kans het af te maken in eigen huis.



De 31-jarige Luiten sleepte er bijna nog een play-off uit, maar zijn lange putt voor een birdie op de achttiende rolde iets te hard over de hole. Hij liet zijn club vallen en verbeet even de teleurstelling, maar zag al gauw in dat hij tevreden kon zijn met zijn beste resultaat van dit jaar. Zijn slotronde van 66 slagen mocht er ook zijn.



De Nederlander zocht dit jaar lang naar de gewenste topvorm. Hij slaagde er na zijn overwinning in het KLM Open van vorig jaar niet meer in een topklassering te behalen. In Andalusië viel alles weer op zijn plaats. Luiten speelde goed van tee tot green, zoals de profs dat noemen. Ook het putten liep zeer behoorlijk, gezien zijn zeventien birdies. Hij maakte bovendien in de tweede ronde een zeldzame albatros. Alleen de 37-jarige Garcia, die zijn veertiende toernooizege boekte op de Europese Tour, was iets beter.