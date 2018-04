Luiten eindigt in top tien in Rabat

Kipchoge komt te kort voor wereldre­cord marathon in Londen

14:35 De Keniaan Eliud Kipchoge heeft in de marathon van Londen het wereldrecord niet kunnen aanscherpen. De regerend olympisch kampioen lag lang op koers voor een spectaculaire tijd, maar in de laatste 10 kilometer van de race over 42,195 kilometer door de Britse hoofdstad leverde hij te veel in.