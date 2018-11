Luiten blijft hangen in middenmoot in Dubai

Heemskerk sneller dan ooit, maar niet sneller dan Sjöström

15:34 Femke Heemskerk heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore (kortebaan) goud veroverd op de 800 meter. De Nederlandse zwemster tikte op de slotdag aan in een tijd van 8.33,00. ,,Dit is nog een mooie bonus. Echt ‘out of the comfort zone’ en ik ben heel blij dat ik die uitdaging ben aangegaan’', liet ze opgetogen weten.