Loting: turners 's ochtends in actie op WK

Schaker Giri uitgeschakeld in Georgië

17:08 Schaker Anish Giri is uitgeschakeld in de achtste finales van het wereldbekertoernooi in het Georgische Tbilisi. De Nederlandse grootmeester moest over twee partijen zijn meerdere erkennen in de ervaren Vassili Ivantsjoek uit Oekraïne: 1,5 - 0,5.