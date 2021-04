Lokale honkbalheld schrijft geschiedenis: na 8205 duels eindelijk ‘no-hitter’ voor Padres

De Padres zijn bezig aan hun 53ste seizoen in Major League Baseball (MLB) en speelden tot dusver al 8205 wedstrijden. Maar niet eerder speelde de club een vlekkeloos duel zonder ook maar één honkslag tegen te krijgen. Wel waren ze er geregeld dicht bij. Zo kregen de Padres – tot gisteravond de enige club in de MLB zonder no-hitter - in 30 wedstrijden slechts één hit tegen.



Dat uitgerekend Musgrove geschiedenis schreef, maakte het verhaal extra bijzonder. De pitcher groeide op in een voorstad van San Diego en is zijn hele leven al fan van de Padres. ,,Het voelt deels onwerkelijk’’, sprak hij ‘totaal uitgeput’ na zijn 112 pitches. ,,Alsof het zo heeft moeten zijn.’’



Musgrove gooide in Arlington, Texas zelfs bijna een perfect game (geen enkele tegenstander op de honken). In de vierde inning kwam Rangers-speler Joey Gallo als enige toch op de honken omdat hij werd geraakt door de Padres-pitcher.



San Diego Padres noteerde in de met 3-0 gewonnen wedstrijd zelf acht honkslagen. Eén daarvan was van Oranje-international Jurickson Profar.