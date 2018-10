Lochte opnieuw in opspraak na aanrijding

Lochte reed in zijn auto in Gainesville achterop een andere auto. De bestuurder van de geraakte auto werd naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen. Lochte werd op de bon geslingerd voor onachtzaam rijden. Volgens het politierapport is er geen melding van alcoholgebruik.

In de nacht voordat Lochte in Gainesville arriveerde, had hij in Orange County in dronken toestand een hoteldeur ingetrapt. De zwemmer kwam met het hotel tot een regeling voor de schade en hoefde niet mee met de politie.