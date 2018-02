LIVE: Wüst aan Koreaanse bbq, val Smeekens in training

Wüst aan de Koreaanse bbq

Na de 1000 meter op woensdag had Ireen Wüst eindelijk wat meer tijd voor zichzelf. ,,Het waren hier pittige dagen, met om de dag een race, maar ik heb nu gelukkig wat langer kunnen bijkomen en de batterij kunnen opladen. Ik heb er weer heel veel zin in.''



Wüst was de afgelopen dagen ook in de gelegenheid om in Gangneung met haar familieleden en vrienden op te trekken, zo'n 22 in getal. ,,We zijn een keer lekker buiten het olympisch dorp gaan eten. Koreaanse barbecue, even wat anders, en zonder plastic borden.''