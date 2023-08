LIVE WK atletiek | Sifan Hassan ten val met goud in zicht, Femke Bol en Lieke Klaver in estafettefinale

Tweevoudig olympisch kampioene Hassan won vanmiddag haar serie op de 1500 meter in een tijd van 4.02,92. Ze zette vanuit de achterhoede aan voor een versnelling in de laatste ronde en rende al haar concurrenten voorbij. De halve finales van de 1500 meter zijn morgen. Hassan had daarna zo’n zes uur de tijd om te herstellen van haar inspanning. De 30-jarige atlete begon om 21.00 uur aan de finale van de 10.000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is. Ze doet op deze WK ook nog mee aan de 5000 meter en wil net als op de Olympische Spelen met meerdere gouden medailles naar huis.

Ze geldt in Boedapest niet als topfavoriete voor het goud op de 1500 meter. Dat is de Keniaanse Faith Kipyegon, die eerder dit jaar het wereldrecord op 3.49,11 zette. Hassan heeft een persoonlijk record van 3.51,95 staan. Met die tijd veroverde ze in 2019 de wereldtitel in Doha.



De 10.000 meter is een ander verhaal. Het is de afstand waarop Hassan in de slotfase vaak nog de energie vindt voor een verpletterende eindsprint. Ze won begin juni betrekkelijk eenvoudig een speciaal voor haar ingelaste 10.000 meter bij de FBK Games in Hengelo in 29.37,80, de tweede tijd van dit jaar.