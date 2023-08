LIVE WK atletiek | Sifan Hassan en Maureen Koster in actie op 5000 meter, Vloon niet door kwalificaties poolstokhoogspringen

Het WK atletiek is alweer over de helft. Vandaag is er weer genoeg actie in het National Athletics Centre in Boedapest. Aan de oostelijke oever van de de Donau komen vandaag aardig wat Nederlanders in actie, met als hoogtepunten de series van de 5000 meter met Sifan Hassan en Maureen Koster, de finale van de 1500 meter met toptalent Niels Laros en de finale van de 400 meter met Lieke Klaver.