LIVE: Van de Pas in actie tegen 'Nederlander' West

Eerste partij

We openen vandaag met een partij in de voorronde tussen de Kroaat Alan Ljubic en de Noord-Ier Brendan Dolan. De laatste is vooral bekend geworden van zijn negendarter op de World Grand Prix in 2011. In de halve finale tegen James Wade zorgde hij voor een historisch moment in de dartsgeschiedenis door de eerste negendarter ooit te gooien in een toernooi waarin het verplicht is om de leg zowel te openen als te sluiten met een dubbel. Vandaar ook zijn bijnaam: The History Maker.