Live ‘Super EK’ | Turnsters net naast podium, vijf Nederlandse roeimedailles

Olympisch teamticket is binnen, nu nog plak voor Van Liere

Een WK-medaille bleek te hoog gegrepen voor de Nederlandse dressuurploeg. Maar de vijfde plaats was wel voldoende om een olympisch teamticket voor Parijs te scoren. En daarmee was de missie in Denemarken voor bondscoach Alex van Silfhout en zijn vrouwenkwartet meer dan geslaagd.

7 augustus